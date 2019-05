I 20 parchi di Roma che la Raggi ha deciso di rendere vivibili

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Parte dal parco di Villa Fiorelli il programma di investimenti, per un totale di 12 milioni di euro, per la riqualificazione di 20 spazi traed aree verdi sia in cento si in periferia. Un pacchetto di lavori che comprende alcuni dei giardini più frequentati dani e turisti, in molti casi in preda al degrado. Tra gli interventi previsti sistemazione o rinnovamento di recinzioni e cancelli, installazione di sistemi di videosorveglianza, ripristino di fontane monumentali, messa a dimora di alberature, posizionamento di nuove panchine, giochi per bambini e attrezzature ginniche. I primi cantieri a Villa Fiorelli, in zona San Giovanni, mentre entro giugno verranno avviati i lavori al parco Eroi di Cefalonia a Spinaceto e a largo Mola di Bari all'Alessandrino. A luglio sarà la volta del parco di Salone, il parco Nemorense, Villa Sciarra e del giardino di via Carlo ...

