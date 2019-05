Huawei P30 e P30 Pro riceveranno a breve la funzione DC Dimming 

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Tentazione Vodafone Huawei P30 - P30 Pro e Samsung Galaxy S10e : prezzo senza anticipo : Le occasioni proposte da Vodafone dal 26 maggio coinvolgono anche altri smartphone oltre a quelli di cui vi abbiamo parlato nel weekend (Huawei P20 Lite, Mate 20 e Lite e Galaxy S10): vi piacerebbe pagare i Huawei P30 e P30 Pro, e magari anche il Samsung Galaxy S10e, in piccole rate, facendo a meno di versare il contributo iniziale? Il gestore rosso ve lo permette, a patto che abbiate ricevuto l'agognato SMS da parte dell'ufficio commerciale (ci ...

Anomali consumi di batteria per Huawei P30 Pro con la B153 : dritte e prospettive : Si è consolidato di recente un trend abbastanza diffuso per buona degli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P30 Pro, in riferimento all'aggiornamento di inizio mese che ha messo piede in Italia. Mi riferisco alla patch B153, quella di aprile, che se da un lato ha generato una svolta sul fronte fotocamera, come avrete notato del resto dal nostro approfondimento di allora, allo stesso tempo pare aver creato i presupposti per alcuni ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

Banditi Huawei P30 Pro e Mate X dal sito Google : nessuna traccia più tra i migliori device : Conseguenze su conseguenze, da quello più serie a quelle anche solo simboliche ma sta di fatto il Huawei P30 Pro e pure l'innovativo smartphone pieghevole Huawei Mate X sembrano non essere più nelle grazie di Google (come potrebbe essere altrimenti dopo il ban del governo USA di questa settimana). Accade così che dei specifici device non si trova più traccia sul sito ufficiale Android e il loro vuoto lascia spazio alla concorrenza ora più che ...

Il ban Huawei miete altre due vittime : Mate X e P30 rimossi dal sito Android : Nonostante i primi possibili segnali di schiarita, Google continua a prendere le distanza da Huawei e rimuove due smartphone dal sito Android. L'articolo Il ban Huawei miete altre due vittime: Mate X e P30 rimossi dal sito Android proviene da TuttoAndroid.

Il ban Google crea grandi occasioni per Huawei P30 Lite e P20 Lite : crollo del prezzo il 23 maggio : Stiamo vivendo una settimana intensa come poche sul fronte Huawei, considerando quanto trapelato di recente in merito al ban Google, ma questo trend in compenso sta facendo aumentare il volume delle offerte per alcuni smartphone, come stiamo notando oggi 23 maggio con Huawei P30 Lite e P20 Lite. Proviamo dunque ad individuare le migliori opportunità per chi cerca uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, con opportunità diventate ...

Applicazione specchio Huawei gratis Trasformare P30 in uno specchio : Trasformare lo smartphone Huawei in uno specchio è semplice e veloce e con pochissi passaggi potrai avere nella borsa un perfetto specchio per guardarti in faccia e vedere se il trucco è perfetto.

Amazon lancia la Huawei Week con sconti su P30 - Mate 20 Pro e altri prodotti del marchio : Amazon lancia la Huawei Week e propone diverse offerte e promozioni sui prodotti della casa cinese, tra cui Huawei P30, Huawei P30 Lite e Huawei Mate 20 Pro. L'articolo Amazon lancia la Huawei Week con sconti su P30, Mate 20 Pro e altri prodotti del marchio proviene da TuttoAndroid.

Consegna speaker Sonos One omaggio con Huawei P30 e P30 Pro : alcuni chiarimenti : Sono trascorse ormai diverse settimane dall'acquisto dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro per diversi utenti italiani, anche nell'ambito della promozione ufficiale che prevedeva e prevede la possibilità di portarsi a casa lo speaker Sonos One. Un regalo apprezzato dal pubblico nostrano, che sicuramente ha dato una spunta alle vendite di questi top di gamma, più degli stessi aggiornamenti che di recente hanno visto la luce in Italia come vi abbiamo ...

Prime succulenti offerte Amazon per il Huawei P30 Lite : prezzo del P30 Pro abbattuto a maggio : Per il Huawei P30 Lite le offerte Amazon cominciano a farsi più interessanti, quelle del P30 Pro ancora di più non possono passare proprio inosservate. Sullo store di Jeff Bezos in questo inizio di seconda parte di maggio 2019 le occasioni non mancano per chi ha deciso di puntare su due device diversi dello stesso produttore, il suo top di gamma assoluto dell'ultima generazione e il corrispondente medio di gamma ma con una scheda tecnica (mai ...

Batteria Huawei P30 si scarica velocemente : Non hai più Batteria sul tuo smartphone Huawei ma lo hai appena finito di caricare ? Allora bisogna capire perchè la Batteria Huawei P30 si scarica in poco tempo e se bisogna fare la sostituzione Batteria Huawei.

Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...