Huawei Fashion Flair | la collezione Annakiki For Huawei veste Milano

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019), il progetto sperimentale dipresentato lo scorso 9 maggio, che ha dato vita alla primaal mondo co-creata dalla stilista Anna Yang insieme all’Intelligenza Artificiale della serieP30,le vetrine della Rinascente die si mette in mostra in via Montenapoleone, due location iconiche simboli del capoluogo lombardo e punti di riferimento per milioni diaddicted. Per una settimana, a partire dal 4 giugno, le otto vetrine della Rinascente affacciate su Piazza del Duomo racconteranno, grazie all’esposizione dei capi più rappresentativi dellae della proiezione di video realizzati per il progetto, regalando ai passanti la sensazione di assistere ad una vera e propria passerella di moda. E non solo. Oltre alle vetrine, il quarto piano del main building e il primo piano di Annex Rinascente ospiteranno per ...

CeotechI : RT @CeotechI: Pixel Lens Vogue Occhiali, per PC,TV,Tablet,Gaming. Contro STANCHEZZA Occhi, Massimo Comfort VISIVO, Montatura Leggera, CERTI… - zazoomblog : Huawei Fashion Flair la collezione di moda co-creata dallintelligenza artificiale in mostra - #Huawei #Fashion… - CF22092013 : RT @CeotechI: Pixel Lens Vogue Occhiali, per PC,TV,Tablet,Gaming. Contro STANCHEZZA Occhi, Massimo Comfort VISIVO, Montatura Leggera, CERTI… -