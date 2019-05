Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono passati 34 anni da quel fatidico 29 maggio 1985. 34 anni da quella finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool ricordata non per il successo bianconero ma per le 39 persone che dallo stadio di Bruxelles anon sono mai tornate. A ricordo di questa'Art in', l'iniziativa culturale deisti torinesi, ha voluto dedicare uno spazio apposito, come già era successo lo scorso 4 maggio per i 70 anni dall'incidente aereo del Grande. Allora era stato il palmo di una mano come impronta di vernice impressa sulle carrozzerie bianche deia commemorare Superga. Il 29 maggio sono stati i graffi sul cofano a ricordare le vittime di quella maledetta finale. 70 le vetture graffiate in giro pere un'installazione a Porta Nuova – nello spazio della stazione dei– che ha dato qualcosa in più a tutta l'iniziativa. 'Art in', promossa daisti ...

mrosa98 : La tragedia dell' #Heysel è ricordata da #artintaxi a #Torino - nicomanetta1 : Heysel, i taxi di Torino ricordano la tragedia - Blasting News Italia #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Grugliasco, “Uniti nel ricordo”: Toro e Juve insieme sul taxi per non dimenticare le 70 vittime di Superga e dell'H… -