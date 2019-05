eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Natsume ha: Madper PlayStation 4 e, e come riporta Gamingbolt avremo ulteriori dettagli sul gioco in occasione dell'imminente E3 2019."Siamo entusiasti di annunciare un nuovo gioco per, e offrire un primo sguardo del gameplay e delle funzionalità del gioco in occasione dell'E3 2019" dichiara il presidente e CEO di Natsume, Hiro Maekawa."I fan potrebbero essere sorpresi di quello abbiamo in serbo perquest'anno. La nostra diversa interpretazione dell'esperienza del gioco permetterà ai giocatori di apprezzare le caratteristiche più classiche della serie un modalità nuove ed eccitanti".Leggi altro...

Eurogamer_it : Harvest Moon: Mad Dash è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch #HarvestMoon - NPlayerItalia : Harvest Moon: Mad Dash, nuovo capitolo annunciato su Nintendo Switch - Roscio14 : Harvest Moon: Mad Dash, nuovo capitolo annunciato su Nintendo Switch -