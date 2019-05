huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati delladiquello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri -, pubblico ministero a, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la rivelazione di segreto d’ufficio e il favoreggiamento personale. Piano piano vengono svelati dettagli, scritti nero su bianco negli atti delladi Perugia, e il presunto piano die degli altri indagati emerge con più chiarezza.Il pmno, già presidente dell’Anm ma, soprattutto, ex consigliere del Csm aveva volevail suo collega, iltore aggiunto. Per farlo ha utilizzato il suo amico ...

HuffPostItalia : Guerra e veleni per la procura di Roma: così Luca Palamara cercò di screditare Paolo Ielo - tiscalinotizie : RT @claudiafusani: Sospetti di corruzione, veleni,ambizioni e gelosie: eccola corsa per la guida della procura di Roma. Via @tiscalinotizie… - paolochiariello : #Veleni di #Roma... la guerra a Totti dei senatori della Roma -