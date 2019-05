Guardiola alla Juve potrà rispondere alla domanda “chi è meglio Messi o Ronaldo?”

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dall’Inghilterra arriva un nuova versione di quello che sarebbe il futuro di Pepe i motivi che lo avvicinanontus.ha vinto tutto in Premier, ma non è riuscito a vincere la Champions, se come sembra quest’anno molti calciatori lasceranno il City le sue probabilità di riuscirci il prossimo anno saranno ancora meno. Giocatori che lasciano Manchester City Il capitano della città di Manchester, Vincent Kompany, aveva già annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione. Ma anche Leroy Sane ha firmato per il Bayern Monaco pochi giorni fa e ancora David Silva e Fabian Delph stanno chiudendo per lasciare il club questa estate. Forse é tempo che anchese ne vada Ci sono molti club che vorrebbero l’allenatore ma la destinazioni più probabile per Pep è lantus. Lantus non sarà solo una destinazione redditizia per ...

Agenzia_Italia : #Guardiola alla Juve per 24 milioni l'anno, il 4 giugno si firma accordo - SkySport : ? #UltimOra #Guardiola ?? #ManchesterCity, #Galassi: 'Pep nostro allenatore, Guardiola alla #Juventus è una falsità,… - forumJuventus : [AGI] Guardiola alla Juve per 24 milioni all'anno, il 4 giugno si firma l'accordo. I bianconeri: 'No comment' ??… -