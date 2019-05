Gruppo 24 Ore e Sky Italia siglano una partnership editoriale cross-mediale

Sky Italia e il Gruppo 24 Ore annunciano una partnership di 5 anni : ecco i dettagli : Il Gruppo 24 ORE, leader in Italia nell'informazione economica, finanziaria e normativa, e Sky Italia, da 15 anni in Italia nell'informazione televisiva all news e sportiva con Sky TG24 e Sky Sport, hanno annunciato quest'oggi in conferenza stampa a Milano l'avvio di una partnership che sarà attiva dal prossimo 1 giugno e durerà 5 anni.L’accordo sarà incentrato sullo sviluppo cross-mediale e la valorizzazione delle rispettive competenze ...

M5s - il senatore Di Nicola si dimette da vicecapoGruppo : “Atto necessario per discutere democraticamente tra noi” : Primo Di Nicola ha presentato le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. “E’ una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per ...

Puglia - assessore Pd sostiene Lega alle Europee : pronta mozione di sfiducia di tutto il Gruppo consigliare democratico : Una mozione di sfiducia contro l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, a firma dei consiglieri del Pd e di Leu, è già pronta. La maggioranza pugliese va allo scontro contro Di Gioia, che nei giorni scorsi ha dichiarato di sostenere alle Europee del prossimo 26 maggio il candidato leghista Massimo Casanova. Una dichiarazione che nei fatti non ha sortito alcuna conseguenza: l’assessore continua indisturbato a fare campagna ...

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Notizie false dal Gruppo Gedi - che fa capo al PD» (ma è il suo editore in radio) : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, l’artista ...

Morto lo scrittore Nanni Balestrini - protagonista del Gruppo 63 : È Morto Nanni Balestrini, 83 anni, scrittore, curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia con un post su Facebook è la casa editrice DeriveApprodi. “È con tristezza e dolore - si legge - che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini. Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile”.Poeta, scrittore, artista e saggista era nato a Milano il 2 luglio 1935. Ha contribuito alla nascita ...

Chef picchiata da un Gruppo di donne con mazze e pugni : "Rispondo con l'amore e il lavoro" : Ornella Buzzone, Chef casertana, è stata picchiata e poi medicata in ospedale. Il suo messaggio su Facebook

Giro d’Italia - Dumoulin : ‘Puccio ha fatto un errore’ - Nibali : ‘Ha sdraiato mezzo Gruppo’ : L’abbandono di Tom Dumoulin durante la quinta tappa è la notizia più importante di questa prima settimana di Giro d’Italia. Il campione olandese, maglia rosa nell’edizione di due anni fa, è stato costretto al ritiro per la ferita al ginocchio riportata nella caduta a Frascati, quando una distrazione di Salvatore Puccio ha innescato un pericoloso groviglio. Dumoulin ha provato a ripartire ieri, ma si è dovuto arrendere al dolore dopo poche ...

Frode - la finanza perquisisce sedi del Gruppo fondato da senatore Biasotti (Fi) : La Guardia di finanza di Genova sta perquisendo le sedi del gruppo Biasotti, società che si occupa di compravendite di auto di lusso e fondata dal senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti. Le fiamme gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, indagano su una presunta maxi Frode milionaria, attraverso intermediazioni fittizie con società inesistenti per evadere l’Iva. Il periodo sotto indagine va dal 2015 ...

Reggio Calabria : abusi di Gruppo nei confronti di minorenni - sei arresti : Sei ragazzi originari di Reggio Calabria, all'epoca dei fatti minorenni, sono stati sottoposti a diversi provvedimenti restrittivi dopo esser stati ritenuti i principali autori di abusi, abusi nei confronti di quattro ragazze minorenni originarie anche loro di Reggio Calabria. L’operazione, brillantemente condotta dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria è stata denominata “Baby Crime”. Bullismo e abusi, minorenni sotto accusa 4 ...

Trigoria - lavoro atletico e tattico. Florenzi in Gruppo - individuale per Perotti - FOTO GALLERY : CRONACA ALLENAMENTO Ore 11.00 - La squadra ha svolto lavoro atletico e lavoro tattico. Dopo la seduta individuale programmata ieri, tornano tutti in gruppo a eccezione di Perotti, che svolge ...