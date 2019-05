Graziemister | i tifosi rendono omaggio a Spalletti

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’addio trae l’Inter era una notizia ormai acquisita. Da settimane, sui giornali e nel web, non si parla che del suo successore, Conte, a riprova del fatto che fosse già tutto scritto. Ma adesso è proprio nero su bianco, sul sito dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Lucianonon ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringraziaper il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme” I, però, non esultano, anzi, lo ringraziano sui social per il lavoro svolto. Su Twitter infattiè tendenza insieme al nome di. In due anni soltanto, Luciano ha portato i nerazzurri a traguardi che non raggiungevano da anni, come le due qualificazioni in Champions League con i due quarti posti in campionato. La Curva Nord rendeal tecnico sulla sua pagina Facebook elogiando ...

