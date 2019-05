Governo | sottosegretario alla Difesa Tofalo rimette il mandato dopo post contro la

Governo : Orlando - 'Non c'è onore nel battersi perché sottosegretario resti al suo posto' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Non c'è disciplina e onore nel battersi perché un sottosegretario indagato per rapporti con uomini di Messina Denaro resti al suo posto". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando incontrando la stampa. In particolare Orlando parla del comma due dell'articolo

Caso Siri - Matteo Salvini ci mette una pietra sopra : “Governo non salta per un sottosegretario” : Il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, sembra voler chiudere il Caso Siri dopo la revoca del sottosegretario del Carroccio indagato per corruzione. Il ministro dell'Interno afferma: "Sottosegretario in più o in meno, si va avanti, il Paese va avanti, il governo va avanti”.Continua a leggere

Governo - Siri non è più sottosegretario. Esulta Di Maio : 'Vittoria degli italiani onesti' : Non c'è principio di colpevolezza, valuteremo sempre caso per caso come forza politica, ma ci vuole precauzione come istituzioni, perché teniamo alla credibilità di questo Governo, non potevamo ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal Governo : Tanto tuonò che non piovve. Armando Siri viene estromesso dal governo, il sottosegretario leghista verrà revocato dal premier Giuseppe Conte e il consiglio dei ministri della resa dei conti si conclude con una vittoria del Movimento 5 stelle che non apre, almeno per ora, la crisi di governo. Non c’è stata nessuna conta, non si è votato, la riunione...

Governo salvo - Conte caccia il sottosegretario Siri e Salvini rinnova la fiducia al premier : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal Governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto....

Caso Siri - oggi il sottosegretario leghista sarà estromesso dal Governo : Nel Consiglio dei Ministri di oggi il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione il cui Caso ha diviso l'esecutivo. Se si dovesse arrivare ad un voto, il Movimento Cinque Stelle avrebbe la maggioranza, ma una conta significherebbe mettere a verbale una crisi di governo profonda.

Conte scarica Siri : così il capo del Governo ha «licenziato» il sottosegretario : La distinzione fra giustizialismo e garantismo, la scelta di portare il caso in Cdm come deterrente, l’ultima telefonata con Siri 15 minuti prima della conferenza stampa

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal Governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Maggio : Vita di Governo – Conte chiede le dimissioni al sottosegretario che rifiuta : Affaire eolico Salvini dice no al premier: Siri ancora non si dimette La palude – Lunedì sera Conte ha visto il leghista indagato, poi ieri in volo per Tunisi ha parlato a lungo con il ministro dell’Interno: ma al Cdm non accade nulla di Luca De Carolis Franza e Spagna di Marco Travaglio Afuria di guardarci l’ombelico e attendere l’Apocalisse (che pare un’altra volta rimandata, dopo i dati di ieri su Pil e occupazione), rischiamo di ...

Governo - Conte ha incontrato Siri : oggi la decisione sul sottosegretario indagato : Il presidente del Consiglio ha visto l’esponente leghista sotto inchiesta per corruzione. Il premier a Tunisi con Di Maio e Salvini: lì si deciderà sulla permanenza nel Governo dell’esponente leghista

