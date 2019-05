Governo | conti | futuro Siri ci spiega il piano di Salvini per avere una flat tax

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se Governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Giancarlo Giorgetti - la resa dei conti il giorno dopo il voto : il dato che il Governo non può ignorare : Per capire come sarà andato davvero il voto per le elezioni Europee, sarà indispensabile secondo Giancarlo Giorgetti considerare la percentuale dell'affluenza, quasi quanto quella dei consensi che ogni singola lista riuscirà a raccogliere. Quel dato non può essere trascurato, soprattutto in un Paese

Berlusconi a Tgcom24 : Governo - contrasto continuo : Dal leader di Forza Italia appello agli italiani: "Questo voto deve servire a cambiare questo stallo nel Paese, che è anche isolato in Europa"

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il Governo continua al 100% dopo le elezioni europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Governo - Renzi attacca Conte : “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua non contiamo più una cippa” : “Abbiamo un premier indegno di rappresentare il paese, perché non sa di cosa parla”. Dal palco dell’auditorium della Fondazione Cariplo, Matteo Renzi attacca il premier Conte “responsabile della crisi internazionale che sta vivendo l’Italia. Il nostro paese non conta più un’emerita cippa per colpa sua che sta svilendo il ruolo di capo del Governo” L'articolo Governo, Renzi attacca Conte: “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua ...

Pd - Zingaretti : “Tria ha detto che i conti sono allo sfascio - mi auguro che il Governo non metta la patrimonale” : “Il ministro del Tesoro ha detto che i conti sono allo sfascio mi auguro che il governo non metta la patrimoniale, mi auguro che qualunque azione metta per tappare i buchi che il governo stesso ha fatto sia ispirata alla progressività”. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando a Rtl 102.5 ha ribadito la sua contrarietà alla tassa per i ricchi. Non è una novità e il no alla patrimoniale era stato uno dei pochi punti su cui si ...

Tensione nel Governo - Conte sfida la Lega : «Grave mettere in dubbio mia imparzialità». Resa dei conti in Cdm : Un Consiglio dei ministri che si preannuncia denso di tensioni, con il premier Giuseppe Conte che avvisa la Lega: «Grave mettere in dubbio la mia imparzialità». Il...

Governo : Letta : Salvini icona negativa - sui conti esecutivo cadrà : ROMA - "Salvini e' un'icona negativa in tutto il mondo". Lo sostiene Enrico Letta, ex premier, preside all'universita' francese...

Bonus bebè potenziato e sconti per i pannolini : gli emendamenti del Governo nel dl Crescita : Bonus bebè rafforzato con un importo che passerà da 80 a 110 euro mensili, che salgono a 132 euro nel caso dei figli successivi al primo, mentre resterà pari, rispettivamente, a 160 e a 192 euro mensili per i nuclei familiari con valore Isee fino a 7.000 euro annui. Lo prevede uno degli emendamenti al dl crescita contenuti nel pacchetto di modifich...

In Albania continuano le proteste contro il Governo : Migliaia di persone legate ai partiti di opposizione hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Edi Rama: ci sono stati scontri con la polizia