Gli uomini perdono la fertilità | ma si fanno attraenti

Uomini e donne - Giulia CavaGlia prima della scelta : "Ho chiaro di cosa ho bisogno" : Domani, venerdì 31 maggio 2019, su Canale 5 alle ore 14.45 andrà in onda in diretta la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista, che nella prima parte di stagione a Uomini e donne ha vestito i panni della corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, è chiamata a scegliere tra Manuel Galiano e Giulio Raselli, "due persone meravigliose, di grande valore".Nella lettera pubblicata sul Magazine di Uomini e donne, Giulia ha confessato di avere paura di ...

Uomini e donne - Giulia CavaGlià prima della scelta : 'Ho capito di cosa ho bisogno' : Per i tronisti del trono classico di Uomini e donne (il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) è tempo di scelte. Giunti alla fine del loro percorso sul trono, Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià sceglieranno la persona con la quale inizieranno una vera storia d'amore lontano dai riflettori. Dopo la scelta di Angela trasmessa ieri in diretta su Canale 5, oggi sarà il momento di Andrea. Domani, invece, in data ...

Uomini e Donne - Chiara Nasti sul web : 'Mercoledì Angela sceGlierà - è agitata' : Contrariamente a quello che si vociferava sul web in questi giorni, la prima a scegliere a Uomini e Donne non sarà Giulia Cavaglià: a confermare che la prima puntata in diretta del Trono Classico sarà dedicata ad Angela Nasti, è stata sua sorella sui social network. In un paio di Stories che ha caricato su Instagram questo pomeriggio, l'influencer ha svelato che la scelta della sua amata "sister" avverrà mercoledì 29 maggio e che la stessa è ...