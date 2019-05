Giro d’Italia | il turismo a due ruote sfonda nel Belpaese E nascono i ‘lycrantropi’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Quasi in contemporanea con le prime tappe spettacolari deld’Italia, anche la stagione delle Granfondo per gli appassionati entra nel vivo. Milioni di occhi inchiodati quotidianamente a seguire le sfide dei professionisti e a tifare Vincenzo Nibali, centinaia di migliaia di gambe impegnate a pedalare sulle strade d’Italia per le varie competizioni e manifestazioni ciclistiche, sognando di imitare lo Squalo e i suoi rivali, almeno grazie a una tutina, al casco o anche solo agli occhiali. Le sole gare cicloturistiche del circuito Prestigio arrivano anche a 20mila iscritti, per non dire della quantità di partecipanti ad alcune manifestazioni non competitive. Seguendo questa rinnovata passione per le duee le iniziative delle tante aziende dinamiche di questo settore,vari nuovi appuntamenti mirati: per esempio, nel weekend scorso, in occasione della consueta ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 17 | Tappa 17 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - Radio1Rai : 'Diciottesima tappa, dopo tanta pioggia e tanto freddo il Giro D'Italia incontra il sole' ??? Tutte le mattine, pri… -