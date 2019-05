Giro d’Italia – Gesto folle di uno spettatore | bici buttata in mezzo alla strada

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Davvero incredibile quanto accaduto oggi a Conegliano: un uomo mette in pericolo i ciclisti in gara ald’Italia e tutti rimangono a guardare senza intervenire Se da una parte ild’Italia regala storie speciali, momenti unici che rimangono impressi nella mente degli spettatori per anni, dall’altra parte, purtroppo, racconta anche scene spiacevoli, patetiche, che lasciano a davvero sbalorditi. Durante la tappa di oggi unoha seriamente messo in pericolo i ciclisti: fermo sul ciglio della, a Conegliano, al fianco di unacletta, un uomo ha fatto finta di attraversare la, prima del passaggio dei ciclisti, per poi lanciare a terra la suamettendo in serio pericolo i corridori, che fortunatamente essendo solo in 3 (i fuggitivi), hanno semplicemente evitato lacletta. A lasciare ancora più senza parole è la NON reazione ...

