Giro d’Italia 2019 | Richard Carapaz | “Ho molta fiducia | siamo preparati | a partire dalla

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Giornata tutto sommato tranquilla prima del temibile trittico finale per il primo nella classifica generale deld’Italia, l’ecuadoregno, alfiere del Movistar Team, il quale conserva 1’54” su Vincenzo Nibali e 2’16” su Primoz Roglic. Allo scalatore sudamericano è stato anche mostrato un videomessaggio dell’ambasciatore dell’Ecuador in Italia. Queste le parole alla Rai della Maglia Rosa: “Hoper il resto del, atappa di domani. Spero di portare la vittoria finale nel mio Paese, a casa mia. Con me ci sono solo quattro amici, che mi hanno fatto una sorpresa ieri per il mio compleanno, mi hanno anche portato un regalo della mia compagna. Li ringrazio per essere venuti proprio per l’ultima settimana. Un grande onore ascoltare ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 17 | Tappa 17 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - giroditalia : Il puzzle ufficiale del Giro d’Italia è di @VettoriFabio #Giro -