Giro d’Italia 2019 | Richard Carapaz è già sicuro di aver vinto? La bici rosa | il

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’Ecuador è sempre stato una sparuta comparsa nell’universo sportivo, un piccolo Paese che non ha mai colto gioie particolari: solo due medaglie olimpiche per merito di Jefferson Perez nella 20 km di marcia, oro ad Atlanta 1996 e argento a Pechino 2008. Non hanno maiuna Coppa America nel calcio (è lo sport nazionale, l’unico Paese a non essersi mai imposto nella rassegna continentale insieme al Venezuela) e le soddisfazioni internazionali in altre discipline si possono contare sulle dita di una mano. Lo sport non è certamente uno dei motori di questo ameno Stato sudamericano di lingua spagnola che affaccia sull’Oceano Pacifico e che ha una popolazione di quasi 17 milioni di abitanti (poco meno di un quarto dell’Italia), conosciuto a livello planetario per alcune bellezze come la capitale Quito (Patrimonio dell’Unesco) e le celeberrime Isole ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 18 | Tappa 18 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - Eurosport_IT : Compie 20 anni una delle leggende del Giro d'Italia: l'epica rimonta di Marco Pantani sulla salita di Oropa... ??????… -