Giro d’Italia 2019 | diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala | orario d’inizio e

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLADELD’ITALIADIDALLE 11.30 Quartultimadeld’Italia, l’ultima frazione in cui il gruppo dei big potrà in un certo senso riposare prima delle Dolomiti e la cronometro di Verona; unadal bassissimo coefficiente altimetrico per ladi, 222 km dedicati alle ruote veloci. Questapresenta un percorso in parte pianeggiante e in discesa. Dopo una leggerissima salita nei primissimi chilometri di gara con scollinamento in località Cimabanche, si scenderà verso Cortina d’Ampezzo fino a Ponte nelle Alpi. Da qui si affronterà il brevissimo GPM di quarta categoria di Pieve d’Alpago, poi un’altra salitella sino al confine con la provincia di Treviso. Da questo momento ci sarà un lunghissimo tratto ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 17 | Tappa 17 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - Corriere : Giro d’Italia, Peters vince la tappa, Carapaz stacca Nibali e Roglic -