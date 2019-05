Giro d’Italia 2019 | diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala | orario di partenza e

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Oggi giovedì 30 maggio andrà in scena ladeld’Italia: 222 km dadi, il plotone si trasferirà dal Trentino-Alto Adige al Veneto attraversando le province di Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia, Padova. Sulla carta questa frazione è riservata ai pochi velocisti rimasti in gruppo, primi 155 km praticamente in discesa verso Conegliano e ultimi 60 km totalmente pianeggianti: tutto sembra apparecchiato per l’unica volata della terza settimana della Corsa Rosa, dovremmo assistere al duello tra Pascal Ackermann e Arnaud Demare che si contendono la maglia ciclamino mentre i big dovrebbero godere di una giornata di riposo prima del weekend conclusivo che risulterà decisivo per la classifica generale.daalle ore 12.00, si transiterà poi per Monguelfo, Villabassa, Dobbiaco, Carbonin e si entrerà in provincia di ...

giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 17 | Tappa 17 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @RichardCarapazM Maglia Ciclamino… - giroditalia : New mountains to climb. It’s time for Stage 17 at #Giro d’Italia 2019. Perfect stage for ?? tag your favorite of th… - Corriere : Giro d’Italia, Peters vince la tappa, Carapaz stacca Nibali e Roglic -