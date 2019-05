Giro | Cima vince l’ultima volata a S Maria di Sala

Giro d’Italia – Cima pazzo di gioia dopo la vittoria : “realizzo il sogno di una vita” : La gioia di Damiano Cima dopo la vittoria nella 18ª tappa del Giro d’Italia: le parole dell’italiano della Nippo Vini Splendida vittoria di Damiano Cima oggi alla 18ª tappa del Giro d’Italia: il ciclista italiano della Nippo Vini ha tagliato per il primo il traguardo di Santa Maria di Sala dopo una pazzesca fuga. Un successo incredibile che regala una gioia immensa a Cima: “realizzo il sogno di una vita. Qualsiasi ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone primo sul Mortirolo! Nono italiano a riuscirci - conquista la Cima Pantani : Giulio Ciccone è transitato per primo sul Mortirolo in occasione della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il 24enne, andato in fuga in avvio di frazione, si è reso protagonista di un’eccellente ascesa e ha conquistato la Cima Pantani rafforzando così la sua prima posizione nella classifica riservata agli scalatori (maglia azzurra). Il Giro d’Italia è transitato sul celeberrimo Passo della Valtellina per la 14esima volta, ...

Giro d’Italia 2019 - cambia la Cima Coppi dopo la cancellazione del Passo Gavia! Scopriamo la nuova vetta più alta : cambia la Cima Coppi al Giro d’Italia 2019: la cancellazione del Passo Gavia, infatti, ha modificato le carte in tavola e cambia la vetta più alta della Corsa Rosa. Il prestigioso riconoscimento, legato al cognome del Campionissimo, spetta ora al Passo Manghen: 2047 metri s.l.m., verrà scalato sabato 1° giugno durante la ventesima tappa. La Feltre-Monte Avena sarà una frazione durissima perché presenta anche le salite di Cima Campo, Passo ...

Giro d’Italia - cancellato il Gavia : annullata la Cima Coppi - c’è troppa neve - “impossibile arrivare in cima” [FOTO] : Il Giro d’Italia dovrà fare a meno del Gavia: oggi l’annuncio del Direttore Mauro Vegni in vista della tappa Lovere-Ponte di Legno Il Giro d’Italia perde fascino a causa di una rinuncia clamorosa: il direttore della Corsa Rosa ha annunciato che la 102ª edizione della gara italiana dovrà fare a meno di scalare il Gavia, la Cima più alta. Le condizioni climatiche hanno costretto Mauro Vegni a decidere di cancellare il ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i ritirati. L’elenco degli abbandoni dopo la decima tappa : Iniziata la seconda settimana del Giro d’Italia 2019: andiamo a scoprire l’elenco di tutti i ritirati, molti gli abbandoni eccellenti. tutti I RITIRATI Giro D’ITALIA 2019 tappa 1 Hiroki Nishimura (Nippo – Vini Fantini – Faizané) Fuori tempo massimo tappa 2 / tappa 3 / tappa 4 Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) Fermato dalla squadra per “valori fisiologici anomali” Matti Breschel (EF Education ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti decima tappa : Démare ringrazia Guarnieri. Viviani sempre ad un passo dalla vittoria : La seconda settimana del Giro d’Italia 2019 si è aperta nel segno della Francia e una Groupama-FDJ pressoché perfetta nella volata ristretta che è andata in scena a Modena, dopo una brutta caduta che ha messo fuori scena la maglia ciclamino e grande favorito della vigilia Pascal Ackermann, ma anche tre ruote veloci del pedale tricolore come Jakub Mareczko, Simone Consonni e Matteo Moschetti, colui che ha pagato le conseguenze peggiori nel ...

Giro d’Italia – Sprint di Demare - il francese si prende la decima tappa : ancora una beffa per Viviani : Il corridore francese centra la prima vittoria al Giro d’Italia, precedendo in volata Elia Viviani e Rudiger Selig Primo successo in carriera al Giro d’Italia per Arnaud Demare, il corridore della FDJ si prende la decima tappa grazie ad una volata perfetta che non lascia scampo ad Elia Viviani, costretto ad incassare il terzo secondo posto di questa Corsa Rosa. LaPresse E’ la 57ª vittoria per l’atleta francese, che ...

Giro d’Italia 2019 - risultato decima tappa : Arnaud Démare supera Elia Viviani in volata. Una brutta caduta tira fuori Ackermann : Nessuna difficoltà altimetrica, un trasferimento in bicicletta quello che hanno percorso i corridori nella decima tappa del Giro d’Italia 2019, la prima dopo il giorno di riposo: un piattone da Ravenna a Modena di 145 km. Ovviamente è stata volata: una caduta a sconvolgere lo sprint, vinto da un super Arnaud Démare, tornato al successo ad oltre un anno di distanza, alla prima vittoria nella Corsa Rosa. Ancora una delusione per Elia ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - decima tappa : tutto invariato. Conti in rosa - Roglic con 1’44” su Nibali : Non cambia la Classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della decima tappa, la frazione interamente pianeggiante tra Ravenna e Modena si è risolta con l’annunciata volata e non ci sono stati imprevisti: il bel tempo ha permesso ai big di vivere un martedì sostanzialmente tranquillo e di semplice trasferimento, non ci sono stati scossoni e il copione dovrebbe replicarsi domani prima che la Corsa rosa si scaldi finalmente ...