Giornata dell’Ambiente | Fondazione Barilla | l’inquinamento causa 7 milioni di morti

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nel mondo, oltre 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di qualità dell’aria superiore ai limiti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)1. Una situazione che porta conseguenze drammatiche in termini di “costo” di vite umane, visto che 7di persone muoiono per problematiche riconducibili a questa condizione2. Tra le principali cause delatmosfericoesterno (outdoor) sono stati individuati i trasporti, le attività agricole, il consumo energetico degli edifici, l’industria, la produzione di energia elettrica1. In questo quadro, proprio la produzione agricola gioca un ruolo cruciale, visto che genera ben il 24%3 delle emissioni di gas serra globali (più dell’industria, 21%, e dei trasporti, 14%). Inquinamento atmosferico che, inoltre, incide anche sul sistema alimentare contribuendo all’insicurezza alimentare (impattando ...

