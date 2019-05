Giornalismo d’inchiesta | al DIG Festival di Riccione il team investigativo di Fanpage it

fanpage

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il DIGtorna ada oggi, giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, per dare voce al meglio deld'inchiesta a livello internazionale. Tra i numerosi incontri in programma, anche un panel con ilBackstairs di.it, che svelerà in anteprima alcuni dei progetti investigativi che vedranno la luce nei prossimi mesi.

Godopoli : @tottimitico Questi non sono due pennivendoli del giornalismo romano ma due importanti giornalisti d'inchiesta. Se… - IoSonoGianni : Esilerante perché si parla di un'inchiesta. Un'inchiesta su uno spogliatoio, con retroscena addirittura inquietanti… - danielatulli : La Cascella che si è scagliata contro la Sciary dovrebbe chiedere scusa,ha messo la Prati in studio senza microfona… -