Genova si conferma polo di riferimento nazionale di ricerca e innovazione sulla Silver

Alluvione di Genova - Cassazione conferma : "Vincenzi colpevole - ma pena va ridotta" : La sentenza di condanna per l'Alluvione di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata , come richiesto dal procuratore generale della Cassazione. L'ex primo cittadino ...

Alluvione Genova - Cassazione conferma responsabilità dell’ex sindaca Vincenzi ma ordina appello bis : rideterminare le pene : La Cassazione ha confermato le responsabilità ha confermato le responsabilità per omicidio colposo plurimo e disastro per l’ex sindaca Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull’Alluvione del 2011 del capoluogo ligure nella quale sei persone, tra cui due bambine, persero la vita. I giudici hanno però ordinato un processo d’appello bis per l’ex primo cittadino e gli altri 5 imputati perché ha stabilito di rideterminare tutte ...

Alluvione Genova - confermata assoluzione Paita : La corte d'appello di Genova ha confermato l'assoluzione per Raffaella Paita, attuale deputata Dem ed ex assessore regionale alla protezione civile, per i fatti dell'Alluvione del 2014 in cui perse la vita l'ex infermiere Antonio Campanella. Paita era stata assolta anche nel processo in primo grado. L’attuale deputata, ai tempi dell’Alluvione ricopriva il ruolo di assessore regionale alla Protezione Civile. "Sono stati anni durissimi. Non è ...