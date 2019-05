Formula 1 – Anche la famiglia di Schumacher ai funerali di Lauda | il toccante messaggio

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) Laed ilemozionante nell’ultimo saluto a NikiSi sono tenuti ieri idi Niki: amici, parenti, colleghi e tifosi hanno dato l’ultimo saluto all’ex pilota austriaco nella Cattedrale di Santo Stefano di Vienna. Il feretro è stato portato via al termine della cerimonia, per la sepoltura in un luogo tenuto segreto in una cerimonia privata. In tantissimi sono approdati a Vienna per salutare per un’ultima volta la leggenda della1, il campione che visse due volte. Non potevano mancare gli uomini dellaMercedes, con Wolff affiancato da Hamilton e Bottas, così come il caro amico diMontezemolo. A salutareieri a Vienna era presentela, che ha mandato un commoventeall’ex pilota sulla corona di fiori deposta sul feretro: “una volta ci ...

