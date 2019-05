Forlì | operaio costretto a lavorare 11 ore al giorno | 7 giorni su 7 Compenso | 1 euro

fanpage

(Di giovedì 30 maggio 2019) Unmarocchino è statomesi per undici ore al, settesu sette, in cambio di una paga da fame: unall'ora, anziché sette come previsto dalla legge. Indagati due imprenditori italiani di una ditta che produce cibo senza glutine.

