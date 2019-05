Fiorentina | tiene banco il futuro | non sono da escludere colpi di scena

Highlights Fiorentina-Milan 0-1 : VIDEO - gol e sintesi. Calhanoglu tiene vivo il sogno Champions dei rossoneri : Il Milan, con un gol di Calhanoglu, passa in casa della Fiorentina nella sfida valida per la 36ma giornata della Serie A di calcio e tiene vive le speranza di riagganciare il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Dall’altra parte ancora una sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Montella, che non può ancora festeggiare l’aritmetica salvezza. Highlights Fiorentina-Milan ...