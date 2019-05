TelevideoRai101 : Fico:linea politica M5S sia colleggiale - Giusepp55082336 : @max_ronchi Sta seguendo la linea politica di quel viscido di FICO - marcoracca : -

"Le linee politiche vanno definite in modo collegiale, senza rincorrere a strategie comunicative e umori del momento. E solo dopo comunicare. In questo modo si riafferma l'importanza dellasu tutto il resto". Così, in un un lungo post su Facebook in cui spiega il suo intervento all'assemblea dei gruppi M5S. "No allache si identifica con una sola persona-crive-O si cambia e si migliora perchè crediamo sia giusto farlo oppure è inutile".E:"Dobbiamo decidere cosa essere-conclude-non è più rinviabile"(Di giovedì 30 maggio 2019)