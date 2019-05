Farmaci | Diana Bracco | “Nel 2018 investiti in R&S oltre 106 milioni”

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nelil gruppo, multinazionale farmaceutica attiva nella diagnostica per immagini, ha investito in ricerca e sviluppo 106,2 milioni di euro, pari al 9,1% del fatturato. Ad annunciarlo la presidente del Gruppo,, in occasione del ‘Innovation day’ svoltosi centro di ricerca creato al Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, nel canavese, cui hanno partecipato, tra gli altri, il premio Nobel 2016 per la Chimica, James Fraser Stoddart e Klavs Jensen docente al Mit di Boston. “Ricerca e sviluppo sono per noi una priorità strategica e imprescindibile e qui a Colleretto, nei nostri centri sono in corso tanti importanti progetti nell’ambito della diagnostica, dalla risonanza magnetica agli ultrasuoni – ha osservato– in questo ambito, le microbolle da utilizzare in combinazione con gli ultrasuoni ci aprono nuove ...