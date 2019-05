Fallimento Mercatone Uno | marito e moglie | “Senza lavoro e inseguiti da clienti infuriati”

Fallimento Mercatone Uno - In Abruzzo chiusi tre negozi I sindacati chiedono incontro urgente al Mise : Pescara - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo ci sono tre punti vendita della catena a Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Teatino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat ...

Mercatone Uno - Calenda contro Di Maio : “Non si è accorto del Fallimento”. Ma la Shernon fu scelta durante il suo ministero : “Uno rompe il silenzio elettorale, l’altro non si accorge di un fallimento che lascia per strada 1.800 persone. Sono i due vicepremier, nessuno dei due ha mai lavorato, nessuno dei due ha capito come si lavora o come ci si comporta nelle istituzioni @matteosalvinimi @luigidiMaio”. È Carlo Calenda, candidato alle Europee per il Pd e capolista nel Nord Est, a puntare il dito contro l’attuale governo sul fallimento della ...

Mercatone Uno dichiara Fallimento <br> Di Maio : lunedì tavolo al MISE : Shernon Holding srl, la società che nell'agosto 2018 aveva rilevato i punti vendita della catena di distribuzione di mobili Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita ieri, venerdì 24 maggio, dal Tribunale fallimentare di Milano e nella notte sono stati messi i sigilli ai 55 punti vendita disseminati da una parte all'altra dell'Italia, senza alcuna comunicazione per i circa 1.800 dipendenti che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza ...

Mercatone Uno - dal piano di rilancio “oltre i confini” al miraggio di nuovi soci pronti a investire. Fino al Fallimento : Prometteva 25 milioni di investimenti e il raddoppio dei ricavi entro il 2022, garantiva che i dipendenti erano “il vero patrimonio aziendale” e assicurava che la sede a Malta era “legata alla volontà di portare il business di Mercatone uno oltre i confini nazionali, una volta completato il rilancio in Italia”. Sei mesi fa Valdero Rigoni, amministratore delegato della Shernon holding, intervistato dal Sole 24 Ore ...

