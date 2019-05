optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Novità importanti per chi possiede ilS8 ed ilS8 Plus, dispositivi ormai non più così recenti che continuano ad essere in prima linea quando si parla di aggiornamenti. A tal proposito, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo update per entrambi i dispositivi (in realtà in parte trattato nei giorni scorsi) che non riguarda in maniera esclusiva ladi sicurezza di, ma fa leva anche sul rilascio direlativi al comparto fotografico. Il rilascio di questo nuovo aggiornamento da parte diè iniziato pochi giorni fa e nel dettaglio il modello base, quindi ilS8, sta ricevendo la versione G950FXXU4DSE4, mentre ilS8+ è alle prese con la variante G955FXXU4DSE4. Si tratta di aggiornamenti importanti non solo a livello di sicurezza per entrambi i device, ma si parla anche di nettiapportati al ...

GioPao9 : Evidenti miglioramenti per la fotocamera del #SamsungGalaxyS8 con patch di maggio - OptiMagazine : Evidenti miglioramenti per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 con patch di maggio - CorradoRomani : @FBiasin Zero miglioramenti dopo un anno, limiti tecnici evidenti, richiesta spropositata da parte della Fiorentina… -