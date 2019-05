Europa League – Il Chelsea vince | il Lione ringrazia e vola in Champions

L’Europa League del Chelsea di Sarri dedicata ai tifosi del Napoli : «I tifosi del Napoli non vogliono che vada a Torino? Loro sanno che li amo e che ho scelto di andare all’estero per non allenare subito un altro club italiano. Poi la professione ti può portare a fare anche altre scelte. Dedico la coppa proprio ai tifosi del Napoli e ai ragazzi del Chelsea che oggi non erano qui a causa di brutti infortuni». Dice Maurizio Sarri alzando L’Europa League vinta, il primo grande trofeo vinto dal tecnico entrato ...

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso (19%) tra Nemiche per la Pelle (12%) e la finale di Europa League (10.4%) : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Live non è la D’Urso – Canale 5 – 3.18 milioni e 19%Nemiche per la Pelle – Rai 1 – 2.87 milioni e 12%Chelsea – Arsenal (4-1) – finale Europa League – TV8 – 2.59 milioni e 10.4%Chi l’ha visto? – Rai 3 –2.13 milioni e 9.9%Boston – Caccia all’uomo – Rai 2 – 1.34 milioni e 5.8%Scontro tra titani ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 maggio 2019. Non è la D’Urso 19% - Chi l’ha visto 9.9% - finale Europa League 10.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 29 maggio 2019, su Rai1 il film Nemiche per la Pelle ha conquistato 2.868.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.12 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.184.000 spettatori pari al 19% di share (Buonanotte Live della durata di 11 minuti: 1.110.000 – 22.7%). Su Rai2 Boston – Caccia all’uomo ha interessato 1.341.000 ...

Video/ Chelsea-Arsenal - 4-1 - : gol e highlights - apoteosi dei Blues - Europa League - : Video Chelsea-Arsenal, risultato finale 4-1,: i Blues di Sarri mettono le mani sull'Europa League travolgendo i Gunners nell'ultimo atto a Baku.

Finale Europa League – Sarri tra tenerezza e sorrisi : lo sguardo incantato alla medaglia e… il sigaro [VIDEO] : Maurizio Sarri tra tenerezze e divertimento: la reazione dell’allenatore partenopeo dopo la vittoria del suo Chelsea in Europa League Maurizio Sarri ha portato il suo Chelsea in paradiso con la vittoria di ieri sull’Arsenal, per 4-1 nella finalissima di Europa League. Grande festa a Baku per il tecnico partenopeo, tanto chiacchierato nelle ultime settimane per il suo possibile futuro in bianconero. In attesa di scoprire se ...

Ascolti mercoledì 29 maggio : Live Non è la D’Urso tra Nemiche per la Pelle e la finale di Europa League : Ascolti mercoledì 29 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Nemiche per la Pelle – Rai 1 – milioni e %Caccia all’uomo – Rai 2 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Live non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Scontro tra titani – Italia 1 – milioni e %Lawrence d’Arabia – La7 – milioni e %Chelsea – ...

Fifa 19 : disponibile Hazard MOTM – Uomo partita - vincitore dell’Europa League : Il Chelsea, allenato dall’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, travolge 4-1 l’Arsenal nella finalissima di Baku e si aggiudica l’Europa League! A poche ore dal fischio finale EA Sports ha rilasciato su FUT la card MOTM – Uomo partita di Eden Hazard, fra i protagonisti del match insieme a Giroud e Pedro, autore di due […] L'articolo Fifa 19: disponibile Hazard MOTM – Uomo partita, vincitore dell’Europa ...

Il Chelsea ha conquistato l’Europa League : per Sarri primo trofeo in carriera : La notte europea regala al Chelsea di Sarri la conquista dell’Europa League 2018/2019. A Baku la squadra Sarriana batte 4-1

L'Europa League parla italiano : Chelsea trionfale nella notte di Baku : nella finale di Europa League il Chelsea di Maurizio Sarri ha travolto l'Arsenal vincendo la partita con il risultato di 4-1. Un match che sulla carta sembrava equilibrato, ma che nei suoi 90 minuti ha dato totalmente ragione al team del tecnico italiano, che lo ha visto ottenere il suo primo trofeo veramente importante alla guida di una squadra, dopo una partita dominata praticamente per tutta la sua durata. Hazard protagonista principale della ...

4-1 all’Arsenal - Chelsea vince l’Europa League : Il Chelsea di Sarri batte 4-1 a Baku l'Arsenal e fa sua l'Europa League. In gol Giroud, Pedro e doppietta di Hazard per i 'blues', Iwobi per i 'gunners'. Un poker da sogno, una serata da incorniciare. Il Chelsea di Maurizio Sarri vince la sua seconda Europa League della storia, travolgendo l'Arsenal per 4-1 nel derby londinese. All'Olympic Stadium di Baku il tecnico italiano alza al cielo il suo primo trofeo della carriera, ringraziando una ...

Pedro ‘Re di Coppe’! Lo spagnolo conquista l’Europa League e chiude l’en plein : ha vinto… tutto : Grazie al successo ottenuto nella finale di Europa League con il Chelsea, Pedro Rodriguez ha vinto tutti i trofei possibili a livello internazionale Pedro Rodriguez ha un vizio bellissimo: essere decisivo nei momenti che contano. Il calciatore spagnolo ha messo spesso la sua firma nelle finali durante la sua carriera, ripetendosi anche questa sera nell’ultimo atto di Europa League. Suo il gol del raddoppio che ha spianato la strada ...

Finale Europa League – Sarri cuore… partenopeo : “dedico la vittoria ai tifosi del Napoli” : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea. L’allenatore italiano non dimentica il suo passato e dedica la vittoria ai tifosi del Napoli Maurizio Sarri sul tetto d’Europa. L’allenatore italiano ha guidato il suo Chelsea alla vittoria dell’Europa League, dominando la Finale vinta contro l’Arsenal per 4-1. Al temrine della gara, Sarri ha analizzato la stagione dei ‘Blues’, ...

Chelsea - è grande festa : delirio dopo la vittoria dell’Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Finale Europa League – Rudiger festeggia anche da infortunato : salta - balla e picchia tutti con le stampelle [VIDEO] : Antonio Rudiger ruba la scena durante la festa per la vittoria dell’Europa League del Chelsea: il calciatore tedesco, nonostante l’infortunio, ha esultato come un pazzo con le stampelle Nella Finale di Europa League tutta inglese, il Chelsea ha sconfitto l’Arsenal per 4-1, regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo europeo. Durante i festeggiamenti, i giocatori del Chelsea si sono lasciati andare all’euforia ...