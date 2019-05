ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sonodi più gli italiani che stanno passando aldell’, un passaggio che comunque diverrà obbligatorio dal 2020. Ciò che colpisce è che si tratta soprattutto dicompresi fra i 20 e i 40 anni d’età, una fascia che in particolare preferisce rivolgersi a Internet e ai siti di nuove compagnie, come ad esempio Vivigas, per informarsi sull’allaccio della luce e trovare tutte le informazioni di cui necessitano per capire di cosa si tratta e compiere un confronto costruttivo. È un fatto normale, considerando che si parla di una generazione legata a doppio filo all’evoluzione digitale, che ama informarsi direttamente sul web e usufruire dei servizi online.Ilattrae soprattutto iStando ai dati diffusi dall’Arera, ildell’oggi piace soprattutto ai, al punto che in regioni come il Piemonte, l’Umbria e ...

Tiromancino : Ecco le prime date del #finoaquisummertour!!! ?? Saremo sempre in compagnia della #ensemblesimphonyorchestra per un’… - ilfogliettone : Energia, sempre più giovani attratti dal mercato libero - - gruppoapi : L'Italia è sempre più sostenibile: secondo i dati di @lifegate un italiano su tre sente di avere piena conoscenza d… -