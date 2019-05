Edoardo Rixi | il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) È statoa 3 anni e 5 mesi perRizzi,, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal gruppo e rimborsati in quanto spese istituzionali. Francesco Bruzzone, già presidente del Consiglio regionale e attuale parlamentare, è statoa 2 anni e 10 mesi Nel capo di imputazione ci sono sono infatti viaggi in montagna, gite fuoriporta nei weekend e una mangiata di ostriche al Cafè de Turin di Nizza. Persino 600 euro spesi in un’armeria e rimborsati – come tutto il resto – con fondi pubblici. “È evidente che come capogruppo ...

