Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per spese pazze Lega contro M5s

È stato condannato Edoardo Rixi : È il viceministro ai Trasporti in quota Lega coinvolto in un'inchiesta sui fondi regionali in Liguria: ha ottenuto tre anni e cinque mesi per peculato e falso

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Spese pazze in Regione : il viceministro Edoardo Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Il viceministro leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta sulle Spese nel Consiglio Regionale della Liguria. La condanna riapre la discussione tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il partito di Di Maio che spinge per le dimissioni.Continua a leggere

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

Matteo Salvini - l'agguato nel governo contro Edoardo Rixi : il ricatto del big grillino contro il leghista : È sul viceministro leghista Edoardo Rixi che rischia di infiammarsi il nuovo scontro nel governo tra Lega e M5s. Dopo aver incassato il 34% alle Europee, Matteo Salvini pianta i paletti tra il Carroccio e il Movimento 5Stelle, mentre Luigi Di Maio sembra prigioniero di un assordate silenzio. Ed è pr

Luigi Di Maio a L'aria che tira attacca la Lega : "Se Edoardo Rixi sarà condannato lo faremo dimettere" : "Nel contratto di governo c'è scritto che in caso di condanna la persona si deve dimettere", sottolinea Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. " Il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta del Consiglio dei ministri", attacca il vicepremier grillino, "e se dovremo far

Edoardo Rixi - parla il leghista : "La presenza dei Cinque stelle in Procura. Così non si può andare avanti" : "Oggi, anche alla luce dei continui affondi contro Matteo Salvini, non vedo un clima di collaborazione per andare avanti" con i Cinque stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, in una intervista a Il Messaggero, denuncia che l'inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto

Edoardo Rixi - lo sfogo del viceministro leghista contro i grillini : "Ogni giorno è una sfida" : Ogni giorno il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi si alza e sa che ci sarà un grillino pronto a ostacolare un cantiere. Una battaglia continua che il leghista racconta ormai con malcelato fastidio, soprattutto dopo la riunione di maggioranza per approvare il decreto Sbloccantieri, durata

La Lega contro i 5 Stelle - Edoardo Rixi : “Siamo tutti stufi dei grillini - così si vota a giugno” : Il giorno dopo il ritiro delle deleghe al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il viceministro ai Trasporti della Lega, Edoardo Rixi, ha dichiarato a Repubblica: "I 5 Stelle stanno facendo di tutto per portarci a votare a giugno, siamo stufi di loro. Siamo tutti stufi. tutti, nessuno escluso".Continua a leggere