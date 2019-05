Ecco la nuova Ferrari Sf90 | il video di debutto della prima ibrida del Cavallino

Fabio Rovazzi - Ecco la nuova fidanzata : è la youtuber Karen Kokeshi : Una nuova fidanzata per Fabio Rovazzi: si tratta della youtuber Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. IL 25enne artista milanese, che quest’anno è tornato single dopo due anni di relazione, è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma perché pizzicato a cena con Kokeshi dal settimanale Chi, che ha fotografato la nuova coppia mentre cenava in un locale del capoluogo lombardo. Rovazzi ha in seguito ammesso – attraverso una nota ...

GIro d’Italia - Carapaz stacca tutti nel giorno del suo compleanno : maglia Rosa sempre più solida - Ecco la nuova classifica : Carapaz si conferma maglia Rosa nel giorno del suo 26° compleanno: la nuova classifica generale del GIro d’Italia Un compleanno speciale per Richard Carapaz: il ciclista ecuadoregno della Movistar è stato autore di un’ottima performance, oggi, nella 17ª tappa del GIro d’Italia, grazie anche all’ottimo lavoro del compagno di squadra Mikel Landa. La maglia Rosa ha festeggiato oggi il suo 26° compleanno con un regalo ...

Motori – Nuova KIA XCeed Ecco le prime foto della vettura [GALLERY] : Nuova KIA XCeed il SUV compatto che sarà presentato, quasi sicuramente, al prossimo Salone dell’Automobile di Francoforte Le foto che vi proponiamo sono state pubblicate su un account Instagram di un portale ceco, l’auto ritratta è la Nuova KIA XCeed. I cambiamenti nel design rispetto la normale Ceed sono sostanziali, infatti parlare di Crossover risulta essere un po limitativo. Il frontale della vettura è più alto e molto più ...

Bittersweet - Ingredienti d'amore - Ecco la nuova soap turca di Canale 5 (Video) : Sarà il nuovo Cherry Season? Di sicuro, Bittersweet, la nuova soap turca che Canale 5 manderà in onda in daytime a giugno (manca ancora la data ufficiale, ma sembra molto probabile che il debutto sia il 10 giugno 2019), ha tutte le carte in regola per bissare il successo della soap che l'ha preceduta nella stessa fascia oraria fino a due anni fa.In comune con Cherry Season, Bittersweet (titolo originale "Dolunay") non ha solo il Paese di ...

Motori – Nuova Renault Twingo : Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla city car nata nel 1993 [GALLERY] : Agile, Cool e Connessa, Nuova Twingo cambia look, sia all’interno che all’esterno. Più connettività a bordo, con il nuovissimo sistema multimediale Renault Easy Link Dal lancio nel 1993, Renault Twingo è stata venduta, in Europa, in oltre 3,7 milioni esemplari di cui oltre 415.000 in Italia. Innovativa, sbarazzina, dall’animo urban e anche femminile, dopo 26 anni di successi Twingo è arrivata al giro di boa della terza generazione, ...

Disponibile Corsair Hydro X Series : Ecco la nuova linea completa di componenti di raffreddamento personalizzati : Corsair ha annunciato oggi il lancio dell'attesissima Corsair Hydro X Series, una linea completa di componenti di raffreddamento personalizzati che offre agli utenti PC più esigenti un nuovo standard di hardware, per consentire loro di assemblare sistemi più potenti e straordinari.La serie Hydro X è composta da waterblock per CPU e scheda grafica, una pompa/serbatoio, finiture, tubature, radiatori e liquido refrigerante, così da offrire agli ...

Nuova riunione segreta del Bilderberg. Ecco chi sono gli italiani invitati : Aurora Vigne La 67ma riunione del gruppo Bilderberg si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno. Per l’Italia ci saranno Matteo Renzi, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber Si riuniranno dal 30 al 2 giugno, ma il luogo dell'incontro preciso non è ancora stato confermato e verrà comunicato soltanto due giorni prima. Questa volta i membri del gruppo Bilderberg si troveranno a Montreux, in Svizzera. ...

Star Trek : Picard - Ecco il teaser della nuova serie tv : http://www.youtube.com/watch?v=uET7iC9XBsU “La fine è il nuovo inizio” è il messaggio ribadito nel primo teaser ufficiale di Star Trek: Picard, il nuovo spin-off derivato dalla serie tv di culto nel mondo della fantascienza. Nella nuova produzione il grande Patrick Stewart torna a vestire i panni dell’ammiraglio Jean-Luc Picard, divenuto celebre grazie alle sette stagioni della serie Star Trek: Next Generation. Come si vede in questa clip ...

Fca-Renault - Ecco la proposta di fusione : nuova società 50 e 50 - nessuna chiusura di stabilimenti : La proposta di fusione di Fca a Renault è ufficiale. La società risultante dalla fusione sarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di...

Ecco le novità nella nuova beta dell’App Google che sono in arrivo : Nei giorni scorsi il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell'applicazione ufficiale, portandola così alla release 9.94. Ecco le novità L'articolo Ecco le novità nella nuova beta dell’App Google che sono in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Ronn Moss e il suo tour come cantante nei centri commerciali : Ecco la nuova vita del Ridge di Beautiful : Metti un giorno al centro commerciale, trovarsi di fronte Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, che canta. Un potrebbe pensare di avere una forma di allucinazione temporanea ma niente paura: Ronn è in tour in Italia con la sua band e gira per centri commerciali, appunto. La prossima tappa sarà venerdì 24 maggio, dalle ore 18:00, al centro commerciale ELNÒS Shopping (presso l’area Sportland/Kikko Kaiten Sushi) in provincia di Brescia. come riporta ...

Ecco le novità della nuova versione di Google Fit : Google Fit è al momento l'unico servizio offerto dal colosso di Mountain View in ambito salute e nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 2.13 per Android L'articolo Ecco le novità della nuova versione di Google Fit proviene da TuttoAndroid.