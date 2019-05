Drive Up - Gran finale di stagione il 1 giugno

quattroruote

(Di giovedì 30 maggio 2019) Una schiera di sportive per la bellezza di 2.850 cavalli totali. undicon il botto quello diUp, in programma sabato 1, alle 13.50, su Italia 1: lultima puntata della trasmissione realizzata da Mediaset in collaborazione con la nostra testata si preannuncia davvero da record. Sorella atletica. Si parte come sempre dalla pista. E dopo le incursioni sul tracciato di off-road, si torna sul nastro di asfalto di Vairano, questa volta con una crossover tutta virata alle performance: lAudi SQ2. Sarà la sorella più cattiva della Q2, infatti, larma con cui Anna Safroncik cercherà di strappare alla giuria il massimo dei voti, accompagnata come sempre da DJ Ringo. Le due prove con cui lattrice si misurerà sono il giro di pista e lo slalom. Obiettivo: scalare la classifica diUp e raggiungere le due protagoniste in vetta, Taylor Mega e Lucilla ...

VIRGINRINGO : RT @quattroruote: 2850 cavalli possono bastare per il gran finale di stagione? Drive Up vi aspetta sabato 1° giugno, alle 13.50, su Italia… - quattroruote : 2850 cavalli possono bastare per il gran finale di stagione? Drive Up vi aspetta sabato 1° giugno, alle 13.50, su I… - Simo_Drive : È bene essere sinceri quando serve, ho finalmente scoperto una buona rappresentazione di vero indie italiano, i… -