Draugen | titolo noir mystery ambientato nei fiordi norvegesi è ora disponibile

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019), il nuovodalle tintedi Red Thread Games (gli sviluppatori di Dreamfall Chapters), è ora.Il gioco, come riporta Rock Paper Shotgun, è un'avventura esplorativa ambientata in una città costiera apparentemente abbandonata nella Norvegia degli anni '20. Il protagonista, Edward, è un personaggio alquanto nervoso, libertino, che evita di viaggiare anche fuori dalla sua biblioteca. Ma quando sua sorella scompare, Edward intraprende un viaggio verso questo paesino norvegese che nasconde una serie di inquietanti segreti.Invisiterete posti meravigliosi che nasconderanno piccoli indizi necessari per ricomporre il mistero che avvolge questo piccolo paese situato sui. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Draugen è ora disponibile su PC. -