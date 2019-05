Donna muore incastrata sotto convoglio metro Si indaga per omicidio colposo

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Donna muore alla metro di Roma - 30 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Una donna di 35 anni è morta quest'oggi a Roma dopo essere stata investita dalla metro, 30 maggio 2019,

Roma - Donna muore travolta dalla metro A a Lepanto : indagini in corso : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina intorno alle ore 11:15 a Roma, precisamente alla stazione della metropolitana di Lepanto, sulla linea A. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, la vittima sarebbe una donna di origini africane, che ha un'età compresa tra 32 e 35 anni. Al momento non è chiaro se si tratti di un gesto volontario oppure se sia trattato di un tragico incidente. Sul posto, nei momenti ...

Sardegna - scontro frontale tra due auto a Samassi : muore una Donna di 48 anni : Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Samassi, nel Sud Sardegna. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato di Samassi porta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due auto ne sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è ...

Brindisi - tragedia in aeroporto : Donna si sente male e muore in auto nel parcheggio : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Brindisi, presso l'aeroporto "Papola - Casale", dove una donna di 63 anni, la cui identità non è stata rivelata, è deceduta all'improvviso per un malore, probabilmente un infarto fulminante, all'interno della sua vettura. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima doveva partite di lì a poco per Ginevra, in Svizzera, ma non avrebbe fatto nemmeno in tempo a scendere dalla ...

Bus si ribalta sulla Siena-Firenze : muore una Donna - 37 feriti. FOTO : Bus si ribalta sulla Siena-Firenze: muore una donna, 37 feriti. FOTO L'incidente al settimo chilometro del raccordo autostradale Autopalio . La vittima sarebbe la guida turistica che accompagnava una comitiva di una sessantina di persone dell'Europa dell'est. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una ...

Siena-Firenze - incidente in autostrada : si ribalta l'autobus di turisti - muore una Donna e trenta feriti : Drammatico incidente a Monteriggioni, sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Un autobus con a bordo decine di turisti russi e dell'Est Europa si è ribaltato: una la vittima, una donna di 40 anni molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell'Est Europa, oltre a una trentina di feriti. Il

Bologna - incendio in appartamento - muore una Donna di 87 anni : La donna, di 87 anni, è morta asfissiata nella sua casa andata a fuoco per cause accidentali.Continua a leggere