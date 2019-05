Disney Pixar ' Onward' | annunciato il nuovo film in uscita nel 2020

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Grande novità in casa: il colosso d'animazione statunitense ha confermato la sua collaborazione con la WaltCompany per la realizzazione del". A meno di un mese dall'di "Toy Story 4", viene sganciata una notizia bomba che sta elettrizzando i fan di tutto il mondo.: locandina e data d'Un misterioso tweet pubblicato dallanella giornata di oggi ha incuriosito i followers, proponendo un indovinello da risolvere per "evocare l'esclusiva saggezza". Gli indizi sono tre: "Mago. Unicorno. Sirena".Rispondendo al tweet con le emoji raffiguranti i tre indizi, ogni utente riceve tra le proprie notifiche un tweet contenente la locandina ufficiale del, "", innelle sale americane il 6 marzo. Non abbiamo ancora notizie certe sulla data d'delin Italia, ma è pressoché sicuro che approderà nel ...

