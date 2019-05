Disastro aereo in Etiopia | il CEO Boeing si scusa con i familiari delle vittime

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il CEO della, Dennis Muilenburg, si èto con idell’incidente che ha coinvolto un velivolo Ethiopian Airlines lo scorso 10 marzo, nei pressi dell’aeroporto di Addis Abeba, costato la vita a 157 persone. Nella prima intervista dopo il, Muilenburg ha ammesso ai microfoni della CBS “un chiaro fallimento nella gestione dell’incidente” e una “carenza di comunicazione con le autorità di regolamentazione” sul malfunzionamento dei sensori per l’angolo di attacco che attivava un segnale anti-stallo, possibile causa dell’incidente. L'articoloin: il CEOsicon iMeteo Web.

Mo4Mat : RT @DcomeDaddo: Prima di prendere un aereo per non farmi venire ansia da volo penso che sono progettati per stare su da ingegneri quindi ge… - Danieleriz80 : @borghi_claudio Ieri in aereo stessa cosa, trovo un italiano (forzista): oramai che siamo nell'€ uscire sarebbe un… - vincef_ : RT @DcomeDaddo: Prima di prendere un aereo per non farmi venire ansia da volo penso che sono progettati per stare su da ingegneri quindi ge… -