E' un colorante vegano! Il rapper Valee Taylor dipinge il cane tutto rosso

(Di giovedì 30 maggio 2019)è finito nell'occhio del ciclone per aver colorato il suo chihuahua. Fan e animalisti all'attacco. Ha avuto la brillante idea dire diil suoe per la trovata è finito nella bufera. Protagonista della controversa vicenda ilamericano, in arte, messo nel mirino dai fan e sopratdagli animalisti per la scelta di colorare il suo chihuahua.Dopo aver postato su Twitter e Instagram, un filmato che ritrae la nuova pelle del suo amico a quattro zampe, si è alzato un polverone, costringendo l'artista a una puntualizzazione: "Si tratta di unvegano commestibile,niente prodotti chimici e tossici...".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...