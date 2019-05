Dimissioni Di Maio M5S | risultati voto Rousseau in diretta live

Dimissioni Di Maio : voto online su Rousseau - risultati e quesito : Dimissioni Di Maio: voto online su Rousseau, risultati e quesito Dimissioni Di Maio: il risultato molto deludente del MoVimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee ha aperto la strada al dibattito. Di fatto c’è chi nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi ha messo fortemente in discussione l’operato del capo politico del MoVimento, principale imputato della sconfitta dei 5 Stelle. A Di Maio vengono ...

Consegnerò a Di Maio le mie Dimissioni da parlamentare - dice Paragone : Luigi Di Maio resta il suo leader di riferimento? "Assolutamente sì. Per questo Consegnerò a lui le mie dimissioni da parlamentare e deciderà lui cosa fare. dimissioni dal Parlamento perché per me non c'è alternativa al Movimento 5 stelle". Così ad Agorà su Rai 3 il senatore M5s, Gianluigi Paragone, che spiega che rimarrà "se resta un rapporto di fiducia. Ma io resto un rompiscatole".

Il crollo del Movimento e le Dimissioni di Di Maio che non arrivano : Chi è uscito con le ossa rotte da queste elezioni europee è il Movimento 5 stelle. “Una scoppola”, l’ha definita Alessandro Di Battista. Difficile dargli torto. Quello che un anno fa era il primo partito d’Italia con quasi il 33% circa di voti, ha dimezzato il suo consenso, assestandosi su un misero 17%. Un’emorragia di sei milioni di voti, con gli elettori che sono confluiti perlopiù verso la Lega o si sono astenuti. Altri hanno virato invece ...

Europee - Di Maio : “Ho sentito Grillo e Casaleggio. Nessuno ha chiesto le mie Dimissioni - si vince e si perde insieme” : “Stamattina ho sentito Grillo, Casaleggio, Fico, Di Battista. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Si vince insieme e si perde insieme. Nessuno ha fatto una questione di teste da saltare” ma di “un nuovo sprint da dare al Movimento”. Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise, a proposito dei rapporti con i vertici del Movimento 5 Stelle dopo il risultato delle Europee ...

Le Dimissioni di Siri non sono state chieste per far precipitare la Lega nei sondaggi - dice Di Maio : "Se c'è un'ombra pesante su un politico quel politico si deve mettere in panchina. Il caso Siri era un problema da risolvere in tre ore non in tre settimane". Lo ha detto a Pescara il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, giunto in città in occasione del tour #ContinuareXCambiare - europee 2019. "Io mi auguro che - ha aggiunto - Siri sia innocente, ma contro la corruzione chi è al governo deve dare l'esempio. Non potevo consentire che ...

