Diana Bracco | Nel 2018 investiti in R&S oltre 106 mln

Ricerca - Diana Bracco : “Intercettare fondi UE sia priorità politica” : “Riuscire in tutti i campi a intercettare le risorse europee presentando progetti vincenti dovrebbe essere una priorità politica. Ricordo che l’Italia è il quarto contributore netto al bilancio Ue e versa più di quanto riceve: nel 2017 ha ricevuto quasi 9,8 miliardi di euro a fronte di 12 versati“. Lo sottolinea Diana Bracco, presidente della Fondazione Bracco, in un incontro promosso dalla stessa Fondazione a Milano per la ...