Di Maio confermato capo politico Voti dall' 80% degli iscritti M5S

Luigi Di Maio confermato capo politico M5s : “È solo primo passo - ora parte riorganizzazione” : Luigi Di Maio ringrazia gli iscritti del Movimento 5 Stelle per averlo confermato capo politico pentastellato e annuncia importanti novità per la struttura organizzativa del partito. Secondo il vicepresidente del Consiglio quello di oggi è solo "il primo passo per avviare una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle".Continua a leggere

Aumento Iva 2020 : Tria “confermato” - Di Maio smentisce - “non ci sarà” : Aumento Iva 2020: Tria “confermato”, Di Maio smentisce, “non ci sarà” Da un lato i numeri, dall’altro la politica. All’interno della maggioranza di governo si consuma un nuovo scontro sulla lettura delle cifre messe nero su bianco nel Documento di economia e finanza. Al centro del contendere, questa volta, è finito il tanto temuto Aumento dell’Iva legato alle clausole di salvaguardia per il prossimo 2020. Clausole che, ...

Scontro sull'Iva nel governo. Tria : l'aumento è confermato. Di Maio : mai con il M5S al governo : Per quanto riguarda invece la stima sul Pil, secondo Tria 'il governo non ha peccato di ottimismo', rivedendolo di recente con un ampio ribasso: sono cambiate le condizioni dell'economia mondiale. La ...