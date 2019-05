Di Battista risponde a Salvini | Pensi a lavorare | basta invasioni di campo

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Non siedo nel Consiglio dei ministri, non siedo neppure in Parlamento. Non ho alcun incarico e, a differenza sua, non sono pagato con denaro pubblico. Quindi, sia cortese, si concentri sul suo lavoro e sulle promesse che ha fatto e non facciadiperché non le competono”. Alessandro Dicosì su Facebook a Matteoe al “no” della Lega a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Di.“Ma davvero mi dà tutta questa importanza? Ha appena vinto le elezioni, le pare il caso di interessarsi a me a tal punto?”, chiede l’ex deputato pentastellato al vice premier e leader della Lega.

