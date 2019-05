De Rossi-Totti | l’amicizia più bella del calcio finita?

Caos Roma : Daniele De Rossi voleva far fuori Francesco Totti : A Roma è scoppiato il Caos. Di nuovo, e stavolta rischia di far crollare tutto. Tutto nasce da un'inchiesta di Carlo Bonini e Marco Mensurati su La Repubblica che...

Un retroscena (piuttosto inquietante) su De Rossi - la Roma e Totti : A dicembre all'interno della Roma si creò una fronda interna contro l'allenatore Eusebio Di Francesco e contro lo stesso Francesco Totti, guidata dal capitano Daniele De Rossi e da tre senatori, Kolarov, Dzeko e Manolas: lo scrive Repubblica in un lungo articolo da Siviglia firmato da Carlo Bonini e Marco Mensurati. Nel servizio, che cita una mail del preparatore atletico Ed Lippie al presidente Jim Pallotta, si sostiene che i quattro ...

Malagò : De Rossi come Totti - ha preferito amore tifosi a qualche trofeo in più : Roma – “De Rossi, come Totti, ha avuto la forza, e anche la debolezza se vogliamo, di stare sempre nella stessa citta’. Nel calcio moderno difficilmente esistera’ ancora tutto questo. Ha preferito l’amore della gente a qualche trofeo in piu'”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’, il giorno dopo la partita di addio di Daniele De Rossi alla Roma. “Ieri e’ stata una giornata di ...

Addio De Rossi alla Roma : abbracci e lacrime con Francesco Totti - poi il saluto sotto la Curva [FOTO e VIDEO] : Daniele De Rossi ha ricevuto anche il saluto del grande amico Totti in una serata dalle mille emozioni per il futuro della Roma lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’Addio del numero 16. ...

