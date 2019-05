De Maggio sicuro | “Ecco il Napoli dell’anno prossimo | cinque cessioni e colpo da 50mln!…”

L'oroscopo dell'amore di coppia - 22 Maggio : Capricorno insicuro - Pesci grintoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì elargisce delle dritte utili per migliorare i rapporti sentimentali. Le previsioni astrali seguenti approfondiranno le relazioni a due mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna vi disturba alquanto dal domicilio del Capricorno, poiché approfondisce alcune emozioni da voi celate. Potreste passare da un'eccessiva gelosia ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 Maggio - SIMONE ALESSIO IN SEMIFINALE - medaglia al sicuro per l’azzurro! Eliminata Martina Corelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi vivremo molti altri incontri emozionanti sui tatami di Manchester, con l’Italia che cercherà di trovare il primo acuto in una rassegna iridata fino ad ora avara di soddisfazioni azzurre. Le maggiori speranze saranno riposte su SIMONE ALESSIO nei -74 kg. Il 19enne toscano sta infatti vivendo un ottimo momento di forma, visto che in questa ...

Domenica 19 Maggio si festeggiano le Oasi del WWF - un rifugio sicuro per la bioversità italiana : La Giornata delle Oasi 2019 sarà una festa, con aperture gratuite per tutti e tantissime iniziative, dal Trentino alla Sicilia. Ma è anche il momento per ricordare il ruolo insostituibile delle Oasi (35.000 ettari di natura protetta dal WWF grazie al sostegno di soci e sostenitori) per la conservazione della natura e l’educazione ambientale. Proprio in questi giorni nel nido appositamente predisposto dal WWF nell’Oasi di Orbetello, una coppia ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 18 Maggio : Ariete insicuro - Gemelli sognatore : I transiti planetari incitano i simboli zodiacali ad attuare un rinnovamento benefico per l'amore nelle previsioni astrologiche di sabato. Il seguente oroscopo dell'amore per i single diventa ricco di novità astrali. Sensazioni nuove nelL'oroscopo dell'amore Ariete: sono previste delle difficoltà in ambito amoroso per via dell'allontanamento di Venere dal vostro cielo. Ma potrete contare sempre su un fortunato Giove che vi spinge a superare ...

L'oroscopo di domani 5 Maggio : Sagittario innamorato - Capricorno insicuro : Le previsioni astrologiche seguenti puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità dei segni zodiacali, elargendo dei consigli utili e fortunati. L'oroscopo di domenica risulta molto ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo. Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore per voi amici dell'Ariete viene vagliato e soppesato, per prendere una decisione definitiva. Venere e Saturno incrociano una quadratura che ...