Davide Casaleggio | il responsabile del flop M5s alle Europee | come si è fatto fuori da

Luigi Di Maio - il siluro da Davide Casaleggio sul secondo mandato : il vicepremier prova a minimizzare : A pochissimi giorni dal voto, il proprietario del M5s, Davide Casaleggio, ha lanciato un messaggio che a molti è apparso come un avvertimento per Luigi Di Maio. Intervistato da Le Monde, Casaleggio ha rilanciato una vecchia regola grillina, che sembrava ormai passata in secondo piano tra le priorità

Conflitto d’interessi - Fattori (M5s) : “Valga anche per Davide Casaleggio - è il fondatore del nuovo movimento con Di Maio” : “La legge sul Conflitto d’interessi voluta dal M5s? Bisogna affrontare la questione non solo per chi ha giornali, ma anche per chi detiene piattaforme web. Noi abbiamo una piattaforma che decide le sorti del Parlamento, detenuta da una Srl privata. Questo Conflitto bisogna risolverlo, è una cosa seria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Elena ...

Davide Casaleggio alza il ditino - la ridicola lezione a Matteo Salvini : "Prenda esempio da noi" : "Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi". Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio ha risposto così ai giornalisti sul caso di Armando Siri: "Bisogna segnare la differenza e saper dare l

Davide Casaleggio - la multa pagata in gran segreto al Garante della privacy : si auto-umiliano : Alla fine la Casaleggio & Co. in gran silenzio ha pagato la multa con la quale il Garante della privacy l'aveva punita per la scarsa trasparenza della piattaforma Rousseau, il sito usato dal M5s stelle per la gestione del refendum interni e soprattutto per la selezione dei candidati nelle varie torn

Davide Casaleggio chiude Sum 3 : “C’è una rivoluzione alle porte - tocca a noi decidere il futuro” : Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, chiude la kermesse di Ivrea parlando del "futuro prossimo" del Paese e del pianeta: "alle porte c'è una rivoluzione tecnologica che avrà un impatto enorme sulla rivoluzione umana, un nuovo Rinascimento che dobbiamo interpretare e costruire".Continua a leggere

Davide Casaleggio - spunta la manina dietro la multa contro Rousseau : 'Il garante è del Pd' : Davide Casaleggio sostiene che ci sia un'altra manina dietro la multa dell'Authority del garante della privacy contro la piattaforma Rousseau, punita per scarsa trasparenza e per le falle nel sistema ...

'La multa a Rousseau è un attacco politico' - Davide Casaleggio - : Ivrea, 6 apr., askanews, - La multa del Garante della Privacy che ha sanzionato per 50.000 euro la piattaforma Rousseau è 'un attacco politico'. Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'...

Davide Casaleggio : “Multa a Rousseau è attacco politico - Garante non può essere ex Pd” : Davide Casaleggio attacca Antonello Soro, Garante per la Privacy, dopo che l'Authority ha inflitto una multa da 50mila euro all'Associazione Rousseau: "È un attacco politico. A capo dell'Authority per la Privacy non ci può stare un ex capogruppo del Pd e più in generale non ci può stare un politico, deve starci un professionista che sappia mantenere la propria autonomia".Continua a leggere

Davide Casaleggio in procura per denunciare profili "clone" tra gli iscritti di Rousseau : Davide Casaleggio, in tarda mattinata, è andato in procura per sporgere denuncia contro alcuni profili "clone" presenti tra gli iscritti della piattaforma Rousseau. Lo riferisce AdnKronos, aggiungendo che l'allarme era scattato in seguito alle segnalazioni di una donna che sostiene di essersi ritrovata tra gli iscritti alla piattaforma a sua insaputa. Stando alle segnalazioni della donna, il responsabile è un medico del casertano ...

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio - il piano anti-Lega : gay - come vogliono accoltellare Matteo Salvini : Da qui alle elezioni europee puntare sui diritti. Nel tentativo di recuperare l' elettorato di sinistra che sta tornando a casa, dal Pd. E il prossimo fronte è già deciso: la legge sull' omofobia. Un provvedimento che aveva cominciato l' iter nella scorsa legislatura ma che si arenò proprio a causa