optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Tra i titoli rivelazione degli ultimi due anni,è stataper laedda, col debutto previsto già nel 2020, a stretto giro rispetto alla seconda che sta per arrivare a giugno.Il creatore dellaBaran bo Odar ha annunciato sui suoi canali social, mostrando la prima pagina del copione della, il rinnovo da parte diper quello che sarà il capitolo conclusivo del thriller familiare.Lo showrunner ha precisato che il rinnovo per un'non è un modo per chiudere in fretta lama, al contrario, una decisione che rispetta i piani iniziali previsti per, che si è rivelato un investimento fortunato per.Prima produzione originale in Germania per il colosso dello streaming, affidata agli sceneggiatori Jantje Friese e Baran bo Odar, laè ambientata ai giorni nostri in una città...

OptiMagazine : #Dark rinnovata per la terza ed ultima stagione da #Netflix, la serie tedesca finirà nel 2020 come previsto… - ALE_98__ : È appena uscito il trilogy trailer di #Dark quindi è stata appena rinnovata per la terza quando ancora deve uscira… - ALE_98__ : @_BeBrave4 Perchè è uscita appena 16 giorni fa. Spero, credo, penso che la rinnoveranno almeno per la s2 perchè non… -