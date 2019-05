Dalla “strana alleanza” al terremoto delle europee | un anno di governo gialloverde

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Compie unil governo M5s-Lega e, alla vigilia del soffio sulle candeline, non si può dire che goda proprio di ottima salute, scombussolato dal voto europeo che ha ribaltato i rapporti di forza tra i due azionisti della maggioranza. ​ Sessantacinquesimo della Repubblica, primo della XVIII legislatura, l'esecutivo di Giuseppe Conte è in carica a partire dal 1 giugno del 2018. La sua nascita, dopo 88 giorni di faticosa 'gestazione', è frutto della 'strana' alleanza tra due partiti che si erano presentati in contrapposizione alle politiche del 4 marzo, ottenendo il 32%, il Movimento 5 stelle, e il 17%, la Lega. Mentre, ora, con le elezionidi domenica, gli 'equilibri' si sono invertiti: oltre il 34% i voti ottenuti dal partito di Matteo Salvini e 17% quelli della formazione di Luigi Di Maio. Di questo probabilmente si risentirà in futuro, quantomeno nella definizione ...

