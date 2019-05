Dal M5s arriva l' apertura alla Lega Ok flat tax finanziata in deficit

Decisioni collegiali - assemblee regionali - Meetup : la ripartenza Dal basso del M5s finora solo promessa : Chi nel Movimento 5 stelle c’è da quando Beppe Grillo era l’unica voce, dirà che gli allarmi vanno avanti da anni: “Non vi dimenticate dei territori”, il grido degli attivisti. “Noi siamo diversi”, rispondevano di solito i parlamentari facendo su e giù con la testa. Eppure qualcosa per il Movimento dei banchetti, nato e cresciuto con la religione del potere dal basso, è andato storto ed è successo molto prima ...

Di Maio confermato capo politico Voti Dall'80% degli iscritti M5S : "Sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico. Con 56.127 Voti e l'80% di consensi, su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il MoVimento 5 Stelle. Ed è anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica" Segui su affaritaliani.it

Relatrice M5s del decreto sanità in Calabria accusata di conflitto d'interesse Dall'opposizione : caos alla Camera : La deputata Dalila Nesci del Movimento 5 stelle accusata di conflitto di interessi dai suoi colleghi di Pd e Forza Italia, in Aula. Proteste e caos durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria, di cui è Relatrice. “Onestà onestà”, è il grido che iparlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria. alla base ...

Luigi Di Maio e M5s "destinati a sparire Dal quadro italiano". Istituto Cattaneo - analisi definitiva : Quella del Movimento 5 Stelle non è una crisi passeggera, e non conta che alla guida ci sian Luigi Di Maio o Alessandro Di Battista. Secondo Pier Giorgio Ardeni, presidente dell'autorevole Istituto Cattaneo, "il M5s è un fenomeno destinato a sparire dal quadro italiano, o almeno ad essere un fenomen

Governo - Salvini : “Di Maio delegittimato Dal voto su Rousseau? Si esprimano iscritti M5s. Mi interessa lavorare” : In attesa che il M5s decida se confermare Luigi Di Maio come capo politico con il voto su Rousseau degli iscritti, dopo la sconfitta alle Europee, è il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini a rivendicare: “Governo appeso alla decisione su Di Maio su Rousseau? In democrazia se i 5 Stelle vogliono sentire la base…Di Maio delegittimato dal voto sarebbe un problema per il Governo? Lasciamo scegliere gli iscritti del ...

Elezioni europee 2019 : voti persi Dal M5s - come hanno votato gli italiani : Elezioni europee 2019: voti persi dal M5S, come hanno votato gli italiani Elezioni europee 2019: uno dei tratti distintivi dei risultati elettorali è stata la netta sconfitta del MoVimento 5 Stelle. Nel commentare il voto il capo politico dei 5 Stelle ha riconosciuto il pessimo risultato e spiegato da dove intende rilanciare il lavoro del MoVimento: cioè dall’azione del governo. Elezioni europee 2019, in un anno il tracollo del ...

Reggio Emilia - ballottaggio per la città di Delrio : è la prima volta Dal dopoguerra. Sfida Pd-Lega con l’incognita M5s : Al secondo turno per la prima volta dal dopoguerra per 711 preferenze mancate. Rischia di cadere così una delle ultime roccaforti rosse dell’Emilia Romagna. A Reggio Emilia, dal 1945 a oggi, sono passati quattro sindaci comunisti, uno del Pds-Ds e due, gli ultimi, della nuova era del Partito democratico. Il primo, l’ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio, primo dei renziani in terra Emiliana, fu capace di costruirsi una brillante carriera ...

M5s - Livorno simbolo della crisi nata anche Dal patto nazionale con Salvini. E ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

Livorno - M5s fuori Dal ballottaggio. La vice di Nogarin : “Scontato contratto con la Lega - perso elettori di sinistra” : “Probabilmente a livello locale non siamo riusciti a comunicare nel migliore dei modi tutto il lavoro fatto e abbiamo pagato anche delle scelte impopolari“. Così Stella Sorgente, vicesindaca uscente del Movimento cinque stelle, commenta la sconfitta alle amministrative a Livorno. La sua corsa si è fermata al 16,4 per cento. A cinque anni dalla vittoria di Filippo Nogarin oggi i Cinque Stelle sono fuori dal ballottaggio che vedrà ...

Europee 2019 - Nogarin resta fuori Dal Parlamento di Strasburgo : l’ex sindaco è terzo ma il M5s conquista solo 2 seggi : Filippo Nogarin non ce l’ha fatta. L’ex sindaco di Livorno del Movimento 5 stelle non è riuscito a farsi eleggere al Parlamento europeo, complice il crollo generale del movimento nella circoscrizione dell’Italia centrale. In Toscana, regione di Nogarin, i Cinquestelle hanno preso solo il 12,68%. L’ex sindaco aveva deciso di non correre per il secondo mandato per potersi candidare alle Europee. Alla fine è arrivato terzo ...

Elezioni Europee - risultati : exploit Lega - crollo M5S superato Dal Pd - Fdi si avvicina a Fi : Elezioni Europee 2019. Lo spoglio dei risultati continua e a quasi la totalità dello scrutinio delle schede (61.388 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa:...

Europee 2019 : trionfa la Lega - M5S superato Dal Pd : Lo scrutinio dei voti delle elezioni Europee 2019 conferma i primi exit poll. La Lega è il primo partito con oltre il 34% delle preferenze. Alle sue spalle c’è il Partito Democratico che, con più del 22%, ha superato il Movimento 5 Stelle, alleato di governo dei leghisti, sceso al 16, 84%. Seguono Forza Italia all’8,53% e Fratelli d’Italia al 6,42%. Secondo questi risultati, ancora parziali, sono gli unici a superare la soglia di ...

Elezioni europee - Salvini trionfa e commenta : "Insulti Dal M5s ma il governo va avanti". Ultimatum a Di Maio : Il voto "non verrà usato per regolamento dei conti interni". Matteo Salvini, poco dopo l'1 di notte, commenta a caldo le proiezioni delle Elezioni europee che danno la Lega intorno al 33% con il Movimento 5 Stelle sotto al 20. Un terremoto di governo di fronte al quale Salvini pare imperturbabile, a